Golfe: Melo Gouveia garante lugar no "top 20" no primeiro dia do Portugal Masters

O golfista português começou esta quinta-feira o Portugal Masters e conseguiu um lugar no top 20.

Ricardo Melo Gouveia garantiu nesta quinta-feira, ao final da primeira volta, um lugar no top 20 da 12ª edição do Portugal Masters, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Club.

Melo Gouveia, que em 2017 alcançou o quinto lugar, a melhor classificação de sempre de um português no evento do European Tour, que distribui dois milhões de euros em prémios monetários, fez uma primeira ronda imaculada e pautada com quatro "birdies" (uma pancada abaixo do par) nos buracos 5, 8, 12 e 17.

"Foi um ótimo resultado e um bom começo. Houve ali uma ou outra saída em que me coloquei em posições difíceis, mas consegui recuperar bem. Hoje, não fiz nenhum "bogey" (uma pancada acima do par) e isso foi o mais importante. E sempre que falhei, consegui recuperar bem", comentou o profissional da Quinta do Lago.

Apesar de ter falhado duas oportunidades para "eagle" (duas pancadas abaixo do par), nos buracos 12 e 17, Melo Gouveia mostrou-se satisfeito com a exibição, embora o objetivo seja melhorar na segunda ronda.

"Dei dois bons "shots" e depois fiz dois bons "putts", que não entraram, mas fico contente na mesma. Agora, quero continuar a fazer o mesmo, melhorar um pouco os "drives" e os "shots" de saída para não sofrer tanto como sofri hoje para recuperar", admitiu Ricardo Melo Gouveia, que precisa de um bom resultado no Portugal Masters para tentar deixar a 132º posição da "Race to Dubai" e integrar o "top 100", assegurando assim o cartão para a próxima temporada.

Tal como o algarvio, Tomás Santos Silva também registou quatro "birdies" (2, 10, 15 e 17), mas, como não conseguiu evitar o "bogey" no buraco 11, totalizou 68 pancadas, três abaixo do par.

"Tive várias oportunidades de "birdie", a três ou quatro metros da bandeira, mas o taco não acompanhou. Os "greens" estão muito secos. Penso que joguei bem e tenho boas perspetivas para sexta-feira", comentou o profissional do Clube de Golf do Estoril.

Para a segunda ronda, Santos Silva parte integrado no grupo dos 27º classificados e com uma estratégia previamente definida. "Tentei encarar este torneio de uma forma diferente daquela que fiz nos anos anteriores, ou seja, aceitar aquilo que me é dado, não me irritar com "shots" ou determinadas situações que tenho em campo, ou contra os parceiros. Viver o presente, estar muito tranquilo durante o jogo e deixar as coisas acontecerem. Vai ser assim", garantiu o segundo melhor português após o final da jornada inaugural.

Ricardo Santos, entre os restantes nove portugueses, foi o único a jogar no par do campo, mas, ainda assim, está fora do "cut" provisório, fixado nos dois "shots" abaixo do par.