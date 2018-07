Golfe: Melo Gouveia está em 41.º no Open da Escócia

O sueco Jens Dentop é líder, com um agregado de 197 pancadas.

Ricardo Melo Gouveia integra o grupo dos 41.ºs no Open da Escócia, prova do European Tour, após o percurso do terceiro dia, com 204 pancadas, quatro abaixo do Par do campo.

Em Gullane, a prestação de Melo Gouveia tem sido absolutamente pendular, fazendo 68 pancadas em cada um dos três dias desta competição, que encerra no domingo.

Este sábado, entregou um cartão com cinco birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e um triplo bogey (três acima).

O líder é o sueco Jens Dentorp, com um agregado de 197 pancadas (13 abaixo), menos uma do que um conjunto de seis adversários.