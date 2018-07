Golfe: Melo Gouveia conclui Open da Escócia no 32.º posto

O golfista português efetuou uma prestação regular, ao terminar todas as voltas com 68 pancadas.

Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo integrado no grupo dos 32.ºs classificados o Open da Escócia, prova do European Tour, ao terminar a prova com um total de com 272 pancadas, oito abaixo do Par do campo.

Em Gullane, Melo Gouveia efetuou uma prestação regular, ao terminar todas as voltas com 68 pancadas (duas abaixo), tendo este domingo entregado o cartão com quatro birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e dois bogeys (um acima).

A vitória no torneio foi para o sul-africano Brandon Stone, que efetuou um total de 260 pancadas, menos quatro do que o inglês Eddie Pepperell, segundo classificado.