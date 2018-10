Golfe: Lima e Figueiredo no top 20 após primeiro dia da Grand Final do Challenge Tour

O sueco Niklas Lemke e o espanhol Adri Arnaus, ambos com 66 pancadas, lideram o torneio, que reúne os 45 melhores jogadores do Challenge Tour.

Os portugueses José-Filipe Lima e Pedro Figueiredo terminaram, esta quarta-feira, na 13.ª e 20.ª posições a primeira volta da Grand Final do Challenge Tour, que lhes pode valer a subida ao principal circuito europeu.

Nos Emirados Árabes Unidos, José-Filipe Lima fechou a volta com 70 pancadas (duas abaixo do par), empatado com outros seis jogadores, tendo entregado um cartão com quatro "birdies" (uma pancada abaixo do par) e dois "bogeys" (uma acima).

Pedro Figueiredo, que segue empatado com oito jogadores no 20.º lugar, marcou 71 pancadas, com dois "birdies" e um "bogey".

O sueco Niklas Lemke e o espanhol Adri Arnaus, ambos com 66 pancadas, lideram o torneio, que reúne os 45 melhores jogadores do Challenge Tour, a segunda divisão do golfe europeu, e distribui prémios de 420.000 euros.

Para garantirem presença no European Tour em 2019, circuito no qual Ricardo Melo Gouveia já garantiu presença, Figueiredo e Lima precisam de fechar a época no 'top 15' do Challenge Tour.

Pedro Figueiredo chegou ao torneio no 17.º lugar do 'ranking', enquanto José-Filipe Lima é 33.º classificado.