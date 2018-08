Golfe: Koepka resiste a Tiger Woods e vence PGA Championship

Koepka somou o seu terceiro triunfo em majors, depois de dois títulos no US Open.

O norte-americano Brooks Koepka conquistou no domingo a 100.ª edição do PGA Championship, o quarto e último major da temporada, resistindo ao regresso do compatriota Tiger Woods, que somou mais duas pancadas.

No Bellerive Country Club, em Saint Louis, no Missouri, Koepka somou o seu terceiro triunfo em majors, depois de dois títulos no US Open (2017 e 2018), ao totalizar 264 golpes (16 abaixo do par).

"Sinto-me bem nos majors. Adorava sentir-me assim concentrado nos outros torneios", afirmou Koepka, de 28 anos, que se tornou no segundo golfista a juntar o US Open ao PGA Championship no mesmo ano, depois de Woods, Jack Nicklaus, Gene Sarazen e Ben Hogan.

Woods, vencedor de 14 torneios do Grand Slam, ainda subiu quatro posições na quarta e última volta, que completou com 64 pancadas - menos duas do que Koepka -, mas não conseguiu regressar aos triunfos, terminando o torneio em 266, menos uma do que o australiano Adam Scott, terceiro classificado.

"Bati-me, estive focado e só perdi por dois golpes. Tentei ser positivo durante toda a semana e todo o mundo foi formidável comigo. Fiquei feliz por ter estado aqui", referiu Woods, após consumar o regresso ao topo do golfe mundial, após ter caído para posições abaixo do 1000.º lugar no ranking mundial no ano passado.