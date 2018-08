Golfe: Gary Woodland lidera PGA Championship

Em 27 participações, Gary Woodland nunca terminou um grande torneio no top 10.

O norte-americano Gary Woodland lidera o PGA Championship, o último major do ano, após a primeira ronda disputada na quinta-feira, madrugada desta sexta-feira em Portugal, no Missouri, nos Estados Unidos, seguido do compatriota Rickie Fowler.

Gary Woodland, de 34 anos, que em 27 participações nunca terminou no top 10 um grande torneio, lidera com 64 pancadas, seis abaixo do par, para o que contribuíram os sete birdies nos últimos 11 buracos, é seguido por Rickie Fowler, com 65 (cinco abaixo do par).

O topo da classificação após o primeiro dia de competição disputado nos greens de Bellerive é ocupado por vários golfistas norte-americanos, entre os quais se destacam Zack Johnson (66 pancadas), de 42 anos, vencedor do British Open de 2015, e Dustin Johnson (67 pancadas), de 34, número um do mundo.

O sul-africano Brandon Stone (66 pancadas), de 25 anos, que tem realizado uma grande temporada, colou-se aos norte-americanos, juntamente com o Inglês Ian Poulter (67 pancadas), de 42 anos, e o australiano Jason Day (67), de 30, vencedor do PGA Championship de 2015.

O norte-americano Tiger Woods, de 42 anos, vencedor de 14 títulos, quatro deles de campeão da PGA, recém-regressado à competição após uma conturbada ausência de dois anos, não começou bem, com um bogey (uma pancada acima do par) e um duplo-bogey e acabou por concluir a volta em 70 pancadas, no grupo dos 48.ºs.

Os vencedores dos três grandes torneios anteriores tiveram resultados diversos.

O norte-americano Patrick Reed, de 28 anos, vencedor do Masters de Augusta, terminou com duas pancadas acima do par (72), e o compatriota Brooks Koepka, também de 28 anos, vencedor do Open dos EUA pelo segundo ano consecutivo, terminou com -1 (69).

O italiano Francesco Molinari, vencedor do British Open, em Carnoustie, recuperou de dois maus buracos (bogey e duplo bogey) com uma sucessão de birdies e terminou a volta com duas pancadas abaixo do par (68).