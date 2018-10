Golfe: Filipe Lima segue em 31.º lugar no Foshan Open

Golfista português marcou 69 pancadas na prova que se disputa na China.

O golfista português José-Filipe Lima segue na 31.ª posição do Foshan Open, prova do Challenge Tour que se está a disputar na China, depois de ter marcado 69 pancadas (três abaixo do par). Lima, que segue empatado com 10 jogadores, entregou um cartão com cinco birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima).

Pedro Figueiredo integra o grupo dos classificados no 42.º lugar, depois de ter totalizado 70 pancadas (duas abaixo do par), com cinco birdies e três bogeys.

O torneio é liderado pelo inglês Jack Singh Brar, que fechou a primeira volta com 63 pancadas, nove abaixo do par.