Golfe: Filipa Capelo vence Open Amador da Escócia de raparigas sub-16

A golfista portuguesa Filipa Capelo venceu esta terça-feira o Open Amador da Escócia de raparigas sub-16, que decorreu no Murrayfield Golf Club.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Golfe indicou ainda que outra portuguesa, Leonor Medeiros, terminou isolada na segunda posição do torneio.

Filipa Capelo, atleta da Quinta do Lago e da seleção nacional, terminou com 149 pancadas (77-72), três acima do Par, enquanto Leonor Medeiros totalizou 150 pancadas (79-71), ficando a apenas uma pancada de forçar o play-off com a vencedora.

"Joguei os dois dias com péssimas condições, tendo ontem parado de jogar no oito por causa do nevoeiro. Hoje, joguei os últimos sete buracos com uma chuva intensa e fiz a minha melhor volta de sempre, acabando uma abaixo. Estou muito orgulhosa e feliz, não só por mim, mas também pela última volta da Leonor", disse a vencedora do torneio.

Outra portuguesa em prova, Rita Costa Marques, terminou no 10.° lugar (157 pancadas).