Ginástica acrobática: par português é quarto na final individual do Europeu

No sábado, decorrem as finais all-around e, no domingo, acontecem as finais individuais de juniores com o exercício de equilíbrio (par masculino e grupo feminino) e o exercício dinâmico (par feminino), assim como a final individual sénior com o exercício de equilíbrio.

O par Bruno Tavares e Beatriz Ferreira ficou esta sexta-feira em quarto na final individual com exercício dinâmico do Campeonato da Europa de ginástica acrobática, a decorrer em Rzeszow, na Polónia.

Em seniores, o par misto luso, que segue na quarta posição do all-around, cujas finais têm lugar no sábado, foi quarto na final individual com exercício dinâmico, com 27.580 pontos, depois de na prova de qualificação ter alcançado uma pontuação de 27.330.

No escalão júnior, o par masculino composto por Tomás Filipe e Henrique Branco também se ficou pelo quarto posto na final individual com o exercício dinâmico, ao somar 27.040 pontos.

O par feminino Marta Nunes e Mariana Candeias classificou-se no quarto lugar na final individual com o exercício de equilíbrio, com 27.470 pontos

O grupo feminino integrado por Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro, que na quinta-feira conquistou para Portugal a medalha de ouro na final individual júnior com o exercício dinâmico, obteve esta sexta-feira o primeiro lugar em all-around, com 56.700 pontos, e a segunda posição no exercício de equilíbrio, com 28.400.

Em prova no escalão júnior esteve ainda o grupo feminino Francisca Maia, Beatriz Costa e Francisca Maia, que se encontra no quinto posto do all-around, com um total de 55.350 pontos. Como apenas um representante da cada país segue para a final, este trio não segue para a final.