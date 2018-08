Equipa BC1/BC2 em sétimo lugar no campeonato do Mundo de boccia

Campeonato do Mundo de boccia, a decorrer em Liverpool, Inglaterra, termina no sábado.

Um sétimo lugar em equipa BC1/BC2 foi o melhor resultado obtido por Portugal no Campeonato do Mundo de boccia, que termina no sábado em Liverpool, Inglaterra.

António Marques, André Ramos, Nélson Fernandes, Abílio Valente e Cristina Gonçalves alcançaram os quartos de final, fase na qual foram derrotados pela Tailândia, por 9-4.

No jogo decisivo da fase de grupos, o par BC4, composto por Pedro Clara, Nuno Guerreiro e Carla Oliveira, foi afastado pelo Reino Unido (4-2), falhando os "quartos".

O mesmo sucedeu com o par BC3 de José Macedo, Avelino Andrade e Sara Vieira, com desaire 7-3 com a França.

No quadro individual, destaque para o desempenho de Cristina Gonçalves (BC2) ao atingir os quartos de final, cedendo aí frente ao japonês Hidetaka Sugimura (5-2).

Nuno Guerreiro (BC4), Avelino Andrade (BC3) e Abílio Valente (BC2) tiveram o segundo melhor registo luso ao chegaram aos quartos de final.

Nuno Guerreiro perdeu com o chinês Yusansen Then (5-3), Avelino Andrade com o coreano Howon Jeong (8-0) e Abílio Valente com o eslovaco Robert Mezik (3-1).