Canoagem: Fernando Pimenta com duas das quatro finais de Portugal na Taça do Mundo

Disputará as duas finais no sábado, com pouco mais de uma hora de diferença.

O canoísta Fernando Pimenta contribuiu com dois dos quatro apuramentos da seleção de Portugal para as finais da Taça do Mundo de canoagem, em Poznan, Polónia. O atleta limiano venceu as provas de K1 1.000 e 500 metros, respetivamente com os tempos de 3.35,233 minutos e 1.41,327. Nos 1.000, distância em que é campeão do Mundo, bateu o bielorrusso Aleh Yurenia por 560 milésimos de segundo e o alemão Tamas Gecso por 1,580 segundos. Nos 500, superiorizou-se ao australiano Matthew Goble por 456 milésimas de segundo e ao irlandês Barry Watkins por 848.

Disputará as duas finais no sábado, com pouco mais de uma hora de diferença, a dos 1.000 às 11:09 e a dos 500 às 12:25, ambas horas de Lisboa.

João Ribeiro fará companhia ao colega do Benfica na regata das medalhas dos 500 metros, pois, noutra meia-final, foi segundo em 1.41,093 minutos, a escassas 64 centésimas de segundo do vencedor.

Ainda nos 500 metros, o medalhado olímpico Emanuel Silva (prata em K2 1.000 em Londres2012, com Fernando Pimenta) teve a companhia do jovem Messias Baptista em K2, vencendo a sua semi-final em 1.29,836 minutos, batendo as duplas da Sérvia e da França por 164 milésimas e 1,964 segundos.

A final de sábado decorre às 11h45.

O K1 500 de Teresa Portela e o K4 500 de Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho foram quartos e disputam no sábado o acesso às finais.

Na paracanoagem, Noberto Mourão foi quarto na final de VL2 200, com o tempo de 55,290, em prova com pódio composto pela Rússia, com ouro e bronze, e Polónia, com a prata.

Quarta-feira, Mourão tinha sido bronze, nos Europeus, no que foi a primeira medalha internacional da história da paracanoagem portuguesa, mas agora ficou a 580 milésimos do metal.

Em VL1 200, Floriano Jesus melhorou um lugar em relação ao Europeu, sendo agora sexto, com 53,946, ainda a distantes 4,786 segundos do bronze conquistado por rival polaco.