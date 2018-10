Candidatura de Anadia a Cidade Europeia de Desporto entra na reta final

Representantes da Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES) visitam Anadia, nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro.

Representantes da Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES) visitam Anadia, nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro, no âmbito da candidatura deste concelho a Cidade Europeia do Desporto 2020, foi, esta quinta-feira, anunciado.

A visita é a última da ACES antes da decisão final, que deverá ser conhecida durante o mês de janeiro de 2019, revela a autarquia liderada por Teresa Cardoso, lembrando que a candidatura teve a sua primeira etapa em fevereiro de 2017, com a apresentação da carta de intenção de Anadia.

A comitiva da ACES irá realizar uma visita às várias instalações desportivas municipais e tem encontros agendados com os responsáveis locais e com os chamados "embaixadores da Candidatura", entre os quais se destacam os atletas Aurora Cunha, João Tomás, João Rôlo, Orlando Simões, Rui Rodrigues, Simão Neves, André Santos e Tiago Santos.

"A candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto tem como objetivo criar um grande projeto desportivo, o mais abrangente possível, transversal e inclusivo, que envolva toda a população. Pretende-se elevar a história de Anadia, como terra de grandes clubes e desportistas, os quais têm colocado o nome do Município nos mais prestigiados pódios de nível nacional e internacional", resume a autarquia.

A primeira etapa da candidatura aconteceu em fevereiro de 2017, com entrega pela Câmara de Anadia da carta de intenção, em que se apresenta como candidata a Cidade Europeia do Desporto em 2020.

Assumida pelo Município de Anadia, a candidatura viu o seu interesse reconhecido à escala regional, pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e pelo Turismo do Centro, sendo a única candidatura apresentada por um município da região Centro.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, "tem sido particularmente relevante o apoio e o envolvimento das associações do concelho, bem como da população em geral, e ainda a adesão de consagradas figuras do desporto nacional, que assumiram o papel de embaixadores da candidatura".

Anadia fez nos últimos anos um grande investimento em infraestruturas desportivas no concelho, tanto do setor público como do privado, que rondará os 50 milhões de euros, segundo cálculos do vereador Jorge Sampaio.

Entre estas infraestruturas, o destaque vai para o Velódromo de Sangalhos (que funciona como um Centro de Alto Rendimento, acolhendo os melhores atletas nacionais e estrangeiros), o moderno Pavilhão Municipal e o Estádio Municipal, com diversos campos de relvado sintético de apoio.

O Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, já acolheu atletas de mais de sessenta países de diversas modalidades, detentores de títulos europeus, mundiais e olímpicos, tendo apresentado recentemente uma candidatura a Centro Mundial de Treino da UCI (União Ciclística Internacional).

No âmbito da candidatura, há ainda a destacar, segundo a autarquia, "o conjunto de parcerias estabelecidas com as mais diversas entidades, designadamente com associações distritais, regionais e nacionais, com as federações residentes no CAR (Ciclismo, Ginástica, Judo, Esgrima e Pentatlo Moderno) e com outras federações que adotaram Anadia como local privilegiado para a realização dos seus estágios de preparação".