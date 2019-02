Braga perto das meias-finais do Mundialito, Sporting perde com Spartak

Depois de ter vencido o BATE Borisov, o Sporting foi derrotado pelo Spartak de Moscovo.

O Braga venceu, esta quinta-feira, por 4-1 o Levante e ficou mais perto das meias-finais do Mundialito de clubes de futebol de praia, enquanto o Sporting perdeu por 4-3 com o Spartak de Moscovo, na Rússia.

Em Moscovo, os minhotos, que na estreia no grupo B tinham batido os italianos do Catania, no prolongamento, somaram o segundo triunfo na prova, com dois golos de Filipe Silva e outros dois de Bê Martins. Pelo meio, Edu Suárez reduziu para os espanhóis.

Os bicampeões nacionais lideram o grupo, com cinco pontos, mais dois do que o Levante e mais três do que o Lokomotiv de Moscovo, próximo adversário dos bracarenses, que protagonizou um jogo eletrizante com o Catania, vencendo por 9-8, com o golo decisivo a ser anotado por António Júnior, a um segundo do final do prolongamento.

Na sexta-feira, os arsenalistas jogam com o Lokomotiv, a partir das 17h30 (hora portuguesa).

Depois de ter vencido o BATE Borisov na véspera, no período extra, o Sporting foi derrotado pelo Spartak de Moscovo, por 4-3, na segunda jornada do grupo A.

Os leões estiveram a perder por 3-0, com golos de Zemskov, Thanger e Novkov, mas acabaram por chegar à igualdade no terceiro período, através de Belchior, Alan e do guarda-redes Eliott. Contudo, Zemskov iria bisar e dar o triunfo aos russos, que lideram o grupo, com seis pontos, e são a primeira formação apurada para as meias-finais.

O Sporting é terceiro, com dois pontos, atrás do Flamengo, que tem três, depois de ter superado o BATE Borisov, por 6-2, sendo que portugueses e brasileiros vão decidir a qualificação, na sexta-feira, a partir das 13h30 (hora portuguesa), na terceira e última ronda do grupo A.