Braga e Sporting estreiam-se a vencer no Mundialito de futebol de praia

Equipas portuguesas venceram os respetivos encontros no prolongamento

Participantes no Mundialito de futebol de praia, que começou esta quarta-feira na Rússia, Braga e Sporting estrearam-se com triunfos no prolongamento. Os minhotos venceram o Catania BS por 6-5. Filipe Silva, a 20 segundos do final, apontou o golo do triunfo arsenalista, formação que ocupa o segundo lugar do grupo B. Jordan (bis), Bokinha (bis) e Bruno Torres foram os autores dos tentos no tempo regulamentar.

Já o Sporting derrotou o BATE Borisov por 5-4. Coimbra marcou o tiro certeiro no prolongamento, que permitiu aos leões somarem os primeiros dois pontos. Zé Lucas (hat-trick) e Belchior também faturaram para os leões, segundos classificados do Grupo A, atrás do líder Spartak Moscovo (3 pontos). Esta quinta-feira joga-se a segunda ronda. O Sporting mede forças com os russos, enquanto o Braga defronta o Levante.