Assembleia do COI apoia autorização a atletas russos limpos

A assembleia do Comité Olímpico Internacional (COI) apoiou esta terça-feira a decisão da Comissão Executiva de apenas autorizar um grupo de atletas russos de participar sob bandeira neutra nos Jogos de Inverno PyeongChang2018. A 132.ª sessão do COI, que começou em PyeongChang, aprovou quase por unanimidade a decisão da direção do organismo, registando-se apenas as abstenções do canadiano Richard Pound e do britânico Adam Pengilly.

Pound, ex-presidente da Agência Mundial Antidopagem (AMA), acusou o COI de ter excessiva benevolência para com a Rússia, criticando também o pouco apoio dado aos que revelaram os casos de doping no país. "Falamos mais do que andamos. Os desportistas e o público não acreditam que os seus interesses estejam protegidos. Estou de acordo que precisamos de recuperar a Rússia para a família olímpica, mas com as nossas condições, sem suportar as suas negações ou os seus ataques", afirmou.

O suíço Denis Oswald, que deu nome à comissão do COI encarregada de estudar a manipulação do sistema antidoping nos Jogos de Sochi de 2014, lamentou os rumores sobre uma possibilidade de o organismo ter perdido de forma deliberada os 28 casos de castigos revertidos pelo Tribunal Arbitral doDesporto (TAS).

"Isso é um insulto ao COI, à minha comissão e a mim", afirmou Oswald, sobre a decisão do TAS de ilibar 28 dos 43 atletas que tinham sido irradiados e impedidos de estar em PyeongChang.

Durante a Sessão ficou em aberto a possibilidade de a delegação russa desfilar sob a sua bandeira na cerimónia de encerramento do Jogos PyeongChang2018, caso cumpram, "no espírito e na letra" as regras impostas pelo COI, disse o presidente do organismo, Thomas Bach, que alertou também para o comportamento dos adeptos russos.

Devido a um sistema de dopagem pelo estado, a Rússia foi suspensa dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, embora o COI tenha permitido a presença de atletas considerados 'limpos', mas que competiriam sob a bandeira olímpica.

A quatro dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, 168 desportistas russos estão autorizados a participar na competição, depois de ter sido considerados 'limpos' por uma comissão do COI.