Somando mais 3700 pontos, o surfista do Guincho subiu a 21.º do ranking mundial e só o australiano Matt Wilkinson ainda o ameaça.

A competir no Meo Rip Curl Pro Portugal pela quinta vez, a segunda na condição de surfista residente do circuito, Frederico Morais ficou pela quarta ronda em Peniche, não conseguindo levar a melhor sobre Gabriel Medina (1.º mundial) - por quem disse estar a torcer para se sagrar campeão - e Michel Bourez (13.º), num "heat" a três em que não precisava de vencer, mas acabou em terceiro. O resultado (nono lugar) permitiu, apesar de tudo, subir um lugar no ranking (21.º) e ganhar uma folga de cerca de 4000 pontos em relação à zona de descida.

Enquanto o brasileiro Medina, apoiado pelo futebolista Neymar, venceu com 11,67, e o surfista da Polinésia Francesa fez 7,84 pontos, Kikas passou por grandes dificuldades, apanhando a primeira onda pontuável quando já faltava menos de metade do tempo para o fim e chegando a sair do mar e a ir para outra zona da praia onde pudesse apanhar ondas melhores. Como tal não aconteceu, o português terminou com 3,63 pontos (num máximo de 20) e o mesmo nono lugar do ano passado na etapa portuguesa.

O resultado não terá sido totalmente do seu agrado, de tal forma que deixou a praia de Supertubos sem fazer declarações. Pela manhã, após afastar o norte-americano Conner Coffin (10.º) na terceira ronda, Kikas reconhecera que "estava em 22.º no ranking e este nono lugar, no mínimo, já dá outra segurança". "Subir uns lugares era a minha prioridade", referiu.

Logo a primeira ronda no Havai (25.º e 420 pontos) poderá bastar para Kikas se manter na elite. Já com os descartes, faria 20890 pontos e obrigaria os rivais a serem semi-finalistas

Com 3700 pontos amealhados para o ranking, o surfista do Guincho, que estava em 22.º (último lugar da requalificação), vai subir uma posição, ultrapassando o brasileiro Yago Dora, tendo ainda ganho uma vantagem interessante sobre rivais diretos como Tomas Hermes, Connor O"Leary, Patrick Gudauskas ou Michael February. Morais já só pode ser ultrapassado por Matt Wilkinson (28.º), que está nos quartos de final, mas apenas se o australiano, que agora vai defrontar Gabriel Medina, vencer em Peniche.

Perante a boa conjugação de resultados, no Billabong Pipe Masters, em dezembro, Kikas poderá manter-se com os 420 pontos da primeira ronda e estará seguro com os 1665 da segunda, pois só uma prova excecional de dois dos que o precedem lhe poderia custar um terceiro ano consecutivo entre a elite.