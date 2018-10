MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL - "O maior atleta de todos os tempos". Entre 1983 e 1986, Jahangir Khan dividiu-se entre o resto do mundo e os EUA, onde fez uma perninha no americano hardball squash. Jogou 13 torneios e ganhou 12 deles. Mark Talbott, até então o rei da modalidade, ainda hoje tem pesadelos.

É o jogo mais famoso da história do squash, o que parece desde logo um paradoxo. Falar em fama, quando se fala em squash, quase soa mal. Acontece que foi aquele encontro entre Jahangir Khan e o neozelandês Ross Norman, na final do World Open de 1986 (em Toulouse, França), a assinalar o início do declínio da notoriedade do jogo.

Enquanto Khan esteve no topo, o squash não teve só uma estrela, mas uma mitologia. Naquele dia, o jogador paquistanês perdeu pela primeira vez ao fim de 556 jogos. Os 555 consecutivos que vencera constituem até hoje, oficialmente, a mais longa série vitoriosa de um atleta ou equipa em qualquer desporto.

Dava um filme, se alguém conseguisse encontrar uma maneira cinemática de filmar aquele cubo de vidro dentro do qual se joga o squash. Já deu um documentário da GEO Super (555: The Jahangir Khan Story, na versão traduzida para inglês) e um livro ("Jahangir Khan 555: The Untold Story Behind Squash"s Invincible Champion and Sport"s Greatest Unbeaten", de Rod Gilmour e Alan Thatcher, em inglês no original). Ambos têm como ponto alto aquela noite em Toulouse. E em ambos o verdadeiro protagonista não é o que ganha o jogo, mas o que o perde - e que o perde com clareza (5-9, 7-9, 9-7, 1-9).

"Se Hollywood soubesse a história da tragédia de Jahangir, assim como a determinação com que sempre lhe respondeu, tínhamos outro Momentos de Glória", disse um dia Pervez Musharraf, ex-presidente paquistanês (e aliado de George W. Bush na Operação Choque e Terror). "Muitos daqueles que o conhecem consideram-no o maior atleta de todos os tempos", resumiu, receoso de que a referência a Chariots of Fire (filme de 1981, com música de Vangelis, sobre a amizade entre os atletas Harold Abrams e Eric Liddell) não chegasse para prestar o devido tributo ao maior desportista da história do seu país.

Não seria um filme sobre a amizade irredutível entre dois homens de etnias rivais, esse - ou sequer sobre a guerra. Apesar disso, não faltaria a morte na família a espoletar a epopeia. Nascido numa aldeia próxima de Peshawar, no seio de uma comunidade pashtun, Jahangir Khan cresceu na cidade de Karachi. Era o elemento mais frágil e doente do clã, e os médicos cedo o informaram de que não só não seria um campeão da estirpe do pai como, inclusive, não poderia ser desportista de todo. Mas, concluída a convalescença após mais duas operações a uma hérnia, o progenitor, Roshan Khan, campeão do British Open de squash em 1957, deixou-o bater umas bolas. Correu bem, e decidiu a treiná-lo com regularidade.

Não tardou, Jahangir estava a ser treinado também pelo irmão, Torsam, igualmente profissional de squash. Foi então que aconteceu o incidente que mudou a sua vida. "O meu irmão tinha ido jogar à Austrália e, durante um jogo, teve um ataque cardíaco e morreu", recordou anos depois o mais jovem dos Khan. "Pensei abandonar o desporto, zanguei-me com o mundo, com toda a gente. Mas decidi que ia antes perseguir uma carreira, pois não havia outra maneira de lhe prestar os meus respeitos."

Jahangir tinha então 15 anos, mas a associação de squash do Paquistão considerou-o demasiado frágil para o levar ao World Open, em Toronto. Resultado: inscreveu-se no British Amateur, em Inglaterra, e tornou-se o campeão amador mais novo de sempre. De regresso, ligou-se ao primo Rehmat, que viria a ser o seu treinador oficial até ao fim da carreira, em 1993, e iniciou um plano de treino demencial, que o tornaria na maior máquina atlética que a modalidade já tinha visto.

Os seus recordes são tantos que o próprio "Livro do Guinness", segundo os seus promotores, teve dificuldade em contabilizá-los.

Num dia normal, Jahangir Khan começava por correr 14 km, seguia daí para as pistas de atletismo para fazer sprints, parava para almoçar, treinava musculação durante a tarde e ia nadar uma hora ou duas. Em função disso, muitos dos seus jogos eram uma espécie de tortura para os adversários: Khan entrava em campo ao estilo rolo compressor e simplesmente destroçava-os, jogando a um ritmo furioso. Uma partida de squash chega a levar 80 pontos, com outras tantas trocas de bola cada um. Apesar disso, Jahangir acabava muitas vezes sem ceder um só ponto. Numa infame edição do International Squash Players Association Championship, em 1982, não perdeu uma bola a semana toda.

Vencedor do World Open entre 1981 e 1985, durante os cinco anos e oito meses que levou invicto (os tais 555 jogos), tornou a ganhar a prova em 1988, chegando ainda à final em 1986 (a que perdeu para Norman), 1991 e 1993. No British Open, foi dez vezes seguidas campeão: de 1982 a 1991. Os seus recordes são tantos que o próprio "Livro do Guinness", segundo os seus promotores, teve dificuldade em contabilizá-los. No dia em que elegeu "Os 60 heróis da Ásia", em 2006, a "Time Magazine" deteve-se nele. "Se ganhar é tudo" escreveu, "então Jahangir Khan é o maior."

De algum modo, acabou tudo naquele dia de 1986, em Toulouse, tinha ele apenas 23 anos. Mas na verdade dura até hoje, de tal modo que Jahangir é presidente emérito da federação internacional. Uma lenda viva.