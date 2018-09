Agência Mundial Antidopagem retira suspensão à Rússia

A Rússia já reagiu ao levantamento da suspensão.

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) decidiu esta quinta-feira levantar a suspensão à Agência Russa Antidopagem (RUSADA), que tinha sido punida pela participação num esquema de doping institucional, praticado entre 2011 e 2015.

"Hoje [quinta-feira], uma grande maioria do Comité Executivo do AMA decidiu reabilitar a Rusada, em conformidade com o código e com algumas condições estritas", revelou o presidente da AMA, Craig Reedie, citado na conta do Twitter do organismo.

Entretanto, a Rússia já reagiu ao levantamento da suspensão, com a vice-primeira-ministra responsável pelo Desporto, Olga Golodets, a saudar a decisão, assegurando ser o resultado de "um enorme trabalho".

"Saudamos a decisão da AMA. A Rússia confirma a sua obediência aos princípios de um desporto limpo. Foi feito um grande trabalho nos últimos anos na Rússia no sentido de criar condições transparentes e claras", acrescentou a governante.

O antigo diretor do laboratório de Moscovo Grigory Rodchenkov, um dos principais denunciantes do esquema de dopagem institucionalizado na Rússia, com conhecimento e apoio estatal, já qualificou a decisão da AMA de "a maior traição jamais feita contra a história olímpica e os atletas honestos".