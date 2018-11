Afinal, quanto ganham os árbitros das modalidades?

Andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol têm elevado o nível de jogo em Portugal e as arbitragens sentem dificuldade para acompanhar essa evolução. Se o comum adepto tem por hábito culpar o árbitro, a verdade é que a falta de condições para se criarem estruturas profissionais que os ajudem tem originado dificuldades. Eles ganham pouco e só a paixão já não chega...

O mundo das modalidades vive dias conturbados no que respeita à arbitragem e o recente e escaldante Benfica-FC Porto em hóquei em patins levou mesmo os dragões a emitirem um comunicado em que ameaçaram suspender a atividade nos desportos de pavilhão. Esse jogo somou-se a outros casos, entre os quais o Cashball, que colocou o Sporting nas malhas da justiça, devido à suspeita de aliciamento a árbitros de andebol, e tornou evidente um problema que O JOGO investigou: em desportos cada vez mais competitivos, o sector da arbitragem continua a ser amador, por falta de capacidade financeira para criar estruturas profissionalizadas. "Temos o melhor campeonato do mundo e a arbitragem não está a acompanhar essa subida de nível", desabafa Gilberto Borges, diretor do hóquei em patins do Sporting.

A verdade é que a arbitragem de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol vive uma realidade totalmente distinta da do futebol. Há observadores, classificações, descidas, subidas e casos de reconhecimento além-fronteiras (mais de 30 árbitros internacionais na soma das quatro modalidades), mas os pagamentos são modestos. Os cerca de 1200 euros por jogo dos árbitros profissionais de futebol são incomparáveis com os 150 euros do andebol, a modalidade que paga melhor. A média das quatro modalidades, e considerando apenas os jogos de fases finais de primeiras divisões, é de 107,5 euros por cada uma das partidas... que decidem títulos!

Andebol tem seis observações por época

"O andebol não tem condições para que se possa equacionar a profissionalização dos árbitros. É possível que tenhamos de pensar em tornar 100% disponíveis algumas duplas, pelo aumento do número de jogos em dias úteis", admitiu António Marreiros, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal, modalidade que possui 118 duplas nacionais (repartidas em quatro níveis, sendo 28 no de topo) e 191 regionais, sendo as subidas e descidas baseadas em seis observações por época, testes escritos e físicos. Há 16 observadores e as más arbitragens levam a um "processo de formação e coaching, pois não temos como metodologia castigar". Apesar disso, algumas duplas podem deixar de ser nomeadas até terminarem um processo de "correção".

Há dois exemplos a seguir no basquetebol

No basquetebol, António Coelho considera que a profissionalização "poderia fazer sentido se existisse uma Liga Profissional". "Neste momento, a modalidade ainda não atingiu um patamar que coloque essa questão como fator decisivo", diz o responsável do Conselho de Arbitragem da segunda federação de pavilhão em termos de pagamentos.

A modalidade tem duas categorias nacionais, com 76 árbitros, mais 360 de nível regional. São anualmente avaliadas oito observações - e sempre de observadores diferentes, sendo eliminadas as melhores e piores entre as notas - e não "existe espaço nem tempo para jarras", garante Coelho. Há, no entanto, escolhas para os jogos em função de desempenhos anteriores. "Hoje, todos os árbitros se preparam diariamente, analisam vídeos e têm treinos físicos", sublinha o dirigente, agradado por ter Fernando Rocha e Sérgio Silva, ambos profissionais por opção própria, entre os melhores árbitros do mundo.

Hóquei precisa de dinheiro e "atitude profissional"

No hóquei em patins, onde surgiram os problemas mais recentes, é Agostinho da Silva o presidente do Conselho de Arbitragem e não hesita ao apontar motivos financeiros como fonte dos problemas. "No hóquei será impensável [ter estrutura profissional], porque os custos disparariam", refere. Há 26 árbitros no Quadro A, os de I Divisão, e 67 no B (II e III Divisões), com seis subidas e descidas anuais. As avaliações são feitas pelos delegados aos jogos, que existem em todos os da divisão superior, e compete ao CA atribuir notas em função dos apontamentos (e erros). Os 90 euros (mais despesas) pagos por jogo de I Divisão são considerados baixos por todos e podem explicar parte dos problemas.

"O hóquei está com uma velocidade tremenda, o encostar é praticamente inevitável e há atletas que são os chamados piscineiros", comenta Gilberto Borges, com a ideia do dirigente a somar-se à de Luís Duarte, treinador do Paços de Arcos, para quem "algumas regras não beneficiam os árbitros", dando a verdadeira dimensão do problema: os juízes precisam de estar mais bem preparados. "Tem-se gradualmente criado condições para isso, mas também é verdade que só alguns têm compreendido, aceitado e realizado", reconhece Agostinho da Silva sobre o treino, físico e de vídeo.

Sendo a falta de dinheiro a base dos problemas, Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, sugere uma segunda conclusão em entrevista a O JOGO [pág. 34 e 35]: "Tem de existir uma atitude profissional, independentemente do dinheiro".

No voleibol, o árbitro sabe quando erra

Avelino Azevedo, responsável pela arbitragem no voleibol, considera que o mais importante é melhorar "as condições gerais da prática da arbitragem, com outro tipo de incentivos". Existindo três níveis (nacionais, regionais e locais/estagiários), os 52 juízes do superior são repartidos em três grupos, "escalonados em função das observações e avaliações feitas ao longo da temporada". Se as nomeações são feitas com base nas prestações, a realidade é que "não há capacidade para avaliar todos os jogos, sendo cada árbitro, em média, observado cinco vezes por temporada". Para Avelino Azevedo, há um lado positivo a não ser esquecido: "O erro faz parte da arbitragem e deve ser gerido de forma inteligente. Melhor do que ninguém, o árbitro sabe quando erra."

Há árbitros de topo e quem se prepare



"Longe vai o tempo em que os árbitros apenas compareciam a jogos", diz António Coelho, considerando que o basquetebol tem gente que acompanha a evolução do jogo, cada vez mais rápido e físico, e sabe resistir às pressões dos clubes. "Treinam fisicamente, analisam os vídeos dos seus jogos e estudam quem vão arbitrar, conforme fazem as equipas. E temos a noção de que a preparação mental é um fator determinante", acrescenta, lembrando que teve um psicólogo numa das últimas ações de formação dos árbitros nacionais de 2.ª categoria. Esse exemplo não é único. "Temos ações de formação e reciclagens em conjunto com a Federação Portuguesa de Voleibol e fazemos reuniões mensais com as associações, para percebermos a evolução do jogo e os fatores extrajogo", refere Avelino Azevedo. Se em todas as modalidades há árbitros internacionais e de topo, no andebol é António Marreiros a sublinhar outra notícia importante: "Nas duas últimas épocas, Portugal teve duplas nas maiores competições internacionais por 79 vezes. E árbitros nos Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus."

"No hóquei em patins será impensável"

Agostinho Silva (presidente do CA da FP de Patinagem)

"Sim, já se falou na profissionalização, mas por se querer comparar com o futebol e fugir às realidades. No hóquei será impensável, porque os custos disparariam e os clubes, que embora sempre manifestem tudo querer, mas muito pouco concretizar, não criariam condições financeiras para que isso pudesse ser uma realidade, face aos custos que seriam necessários e ao que iriam despender."

"Melhorar as condições gerais da arbitragem"

Avelino Azevedo (Presidente do CA da Federação de Voleibol)



"Numa modalidade não profissional torna-se difícil falar em profissionalismos. Julgo que era mais importante falar em melhorar as condições gerais da prática da arbitragem, com outro tipo de incentivos, para além da situação dos árbitros internacionais, que são a nossa referência, e perdem mais dinheiro do que ganham quando têm de ir ao estrangeiro, face às consequentes perdas de vencimentos."

"Árbitros encaram carreiras com enorme profissionalismo"

António Marreiros (Presidente do CA da Federação de Andebol)

"O andebol não tem condições para equacionar a profissionalização dos árbitros. É possível que tenhamos de pensar em "tornar 100% disponíveis" algumas duplas, em especial pelo extraordinário aumento do número de jogos em dias úteis causado pelas provas europeias de clubes e seleções nacionais. No entanto, os árbitros encaram as carreiras desportivas com enorme profissionalismo."

"Faria sentido se existisse uma Liga Profissional"

António Coelho (Presidente do CA da Federação de Basquetebol)

"No nosso entender poderia fazer sentido se existisse uma Liga Profissional. Neste momento, é evidente que a modalidade ainda não atingiu um patamar que coloque essa questão como fator decisivo para o seu desenvolvimento. Antes de mais, deve a competição procurar alcançar o nível técnico e organizacional para atingir níveis de profissionalismo que ainda não foram alcançados."