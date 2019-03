"A manta é curta, por isso temos de torná-la mais comprida", diz selecionador português de râguebi

Martim Aguiar quer aproveitar receção à República Checa para ganhar opções.

A seleção portuguesa de râguebi quer aproveitar o desafio com a República Checa, no sábado, para se preparar para as várias ausências que vão afetar o grupo no último jogo do Rugby Europe Trophy. Portugal visita a Lituânia na última jornada, a 6 de abril, data em que o lote de jogadores disponíveis estará limitado pela participação da seleção de sevens na etapa de Hong Kong do circuito mundial, bem como dos sub-20 no Campeonato da Europa daquele escalão.

Por esse motivo, o selecionador português vai aproveitar este jogo da quarta jornada com os checos para ganhar outras opções. "A manta é curta, por isso temos de torná-la mais comprida", apontou Martim Aguiar, explicando que "todos os jogadores querem participar no Hong Kong sevens, pelo prestígio que é estar no maior torneio do mundo, tal como os sub-20 também querem muito jogar o Europeu em Coimbra, por ser em casa".

"Sabíamos que ia ser assim e ainda bem, pois quando não há competições para disputar é que começamos a ficar desesperados", sublinhou em declarações à agência Lusa.

Nesse sentido, o técnico chamou apenas 32 jogadores para preparar o desafio de sábado, ao invés dos habituais 40, e deverá promover algumas estreias absolutas nos 'lobos', além de colocar em ação alguns elementos que têm sido menos utilizados nesta campanha.

Ainda assim, o objetivo "é ganhar", além de trabalhar alguns aspetos que não têm agradado tanto, apesar de Portugal somar por vitórias todos os três encontros no torneio. "Temos alguma dificuldade em manter a concentração durante os 80 minutos, o que é natural, pois trata-se de uma equipa muito jovem, mas é um pormenor que temos de melhorar", apontou Aguiar.

Em caso de vitória, Portugal só não pode festejar a conquista do título porque a Lituânia tem apenas dois jogos disputados e, como tal, mantém hipóteses matemáticas, apesar de extremamente improváveis.