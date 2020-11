Inquérito O JOGO sobre paragem da formação: talentos perdidos e outros receios

Que impacto tem esta situação da paragem na competição diretamente nos jovens, nos clubes e no desenvolvimento do desporto em geral? Esta foi a questão lançada por O JOGO a vários agentes desportivos.

Nuno Manaia, Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Basquetebol

"Temos muitas desistências"

"Temos relatos de muitas desistências. Falamos todos os dias com clubes e, além de questões como o receio dos pais, muitos jovens sentem desmotivação. Temos menos 75 por cento de inscrições em relação à época passada. Também nos preocupa que outros países já tenham reaberto a competição e nós não. Isto está a afetar o desenvolvimento dos mais aptos e temos campeonatos da Europa de seleções jovens todos os anos. O passo seguinte devia ser o treino sem restrições. É um passo que já vai atrasado, mas alimentaria um pouco a esperança de voltar a haver competição"

Pedro Sequeira, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal

"Jovens sem praticar e clubes em causa"



"O impacto vê-se a dois níveis. Por um lado, os jovens deixam de praticar a sua modalidade, correndo o risco de deixar um estilo de vida saudável. Por outro lado, não havendo formação, os próprios clubes são postos em causa, porque muitos vivem das mensalidades dos pais. Neste momento, temos cerca de 400 mil jovens impedidos de fazer a sua prática e o tempo vai passando... Muitos começam a desistir porque nunca mais veem a possibilidade de praticarem a sua modalidade. Não nos batemos pelas competições, batemo-nos, sim, para que os atletas possam competir no seu espaço de treino"

Nuno Ferrão, Diretor Técnico Nacional de hóquei em patins

"Diferentes gerações estão em risco"

"A curto prazo, leva à não inscrição de novos atletas e à desistência dos que estão a treinar. A médio prazo, o maior risco é o abandono e possível não retorno, bem como a impossibilidade de captação de novos atletas. A longo prazo, pode criar falhas no processo evolutivo em diferentes gerações, falta de desenvolvimento de atletas em idades fundamentais na experiência competitiva e originar dificuldade em alimentar clubes e seleções. Os clubes sentem dificuldade em motivar os atletas. A possibilidade de competição, ainda que local ou regional, iria aumentar o compromisso dos miúdos com os protocolos de combate à pandemia"

João Santos, ex-coordenador técnico da formação do Benfica

"Vamos dizer que perdemos talentos"

"Esta paragem impede o desenvolvimento e haverá retrocessos. Dos nove aos 12 anos desenvolvem-se capacidades motoras, como a velocidade. Pode ser irrecuperável. No futuro, vamos dizer que perdemos alguns talentos. Preocupamo-nos com a obesidade dos jovens e essa questão, hoje, é desvalorizada. Em Educação Física fazemos jogos reduzidos, podíamos usar o método no futebol de formação em campos maiores, para evitar o contacto constante. Nos clubes, as receitas das escolinhas estão hipotecadas. Também os treinadores estão no desemprego e sem possibilidade de subir na carreira"

Leonel Pontes, treinador com passagem pela formação do Sporting

"Crianças mais obesas e menos atletas de nível"



"Vamos ter mais crianças em casa e que vão mudar o seu estilo de vida. Em vez de fazerem desporto regularmente vão estar agarradas aos computadores, iPad, a serem mais obesas e sedentárias; com distúrbios psicológicos por estarem sem atividades e sem fazerem parte de grupos, com um défice maturacional. Trará mais problemas de saúde no futuro próximo. Estamos a perder atletas e a reduzir a probabilidade de os ter de alto nível no futuro. Isto é uma bola de neve, e os clubes não terão capacidade para se desenvolverem sem os atletas, pois sem eles não há clubes. Vai criar vazios desportivos. O desenvolvimento do país também passa pela vertente desportiva. Estamos a perder identidade, hábitos, e isto afeta o desenvolvimento de uma criança a vários níveis"

Blessing Lumueno, treinador dos sub-19 do Estoril

"Clubes receiam mostrar-se contra"

"Não se valoriza a importância do desporto na sociedade. O que os atletas fazem agora não são treinos, porque não existe contacto. Se é difícil a transição de júnior para sénior, na qual há muitos abandonos, repare-se a diferença entre quem competiu e quem parou um ano. Vai ser irreversível. Clubes ainda recebem dinheiro por mensalidades dos miúdos e têm medo de se mostrar contra uma medida lesiva. Não podemos treinar coletivamente, mas, depois, os campos são alugados a terceiros... Há um fosso a crescer na comparação com os clubes com equipas B e sub-23, que têm mais recursos competitivos"

José Adelino, diretor das camadas jovens do Paços de Ferreira

"Tememos que se percam gerações"

"Se olharmos apenas para os atletas de 2002, que estão agora a fazer a última época de juniores, estão parados desde março. Se não houver competição esta época, as perspetivas de terem uma colocação como seniores num clube não são nada boas. Para os mais novos, que têm de trabalhar a coordenação motora, estarem parados tanto tempo não é nada positivo. Tememos que algumas gerações se percam. Esta indefinição está a matar a formação dos clubes, e o desporto em geral. Os jovens que estão nos sub-17, sub-18 e sub-19 estão a ter uma paragem demasiado longa. Como é que consigo promover um atleta júnior para a equipa profissional na próxima época se eles não têm competição? Não conseguimos que eles se mostrem, cresçam e encurtem as distâncias para o futebol profissional"

José Manuel Ferreira, coordenador da formação do Leixões

"Os nossos talentos vão desaparecer"

"Com o desaparecimento do futebol de rua, os miúdos têm cada vez mais dificuldades naquilo a que chamo de alfabetização motora, educação motora, ou seja, o aspeto da motricidade infantil. Encontrámos muitos miúdos que vieram do confinamento ou do isolamento com excesso de peso. Sentimos que o aspeto motivacional começa a regredir, porque os miúdos não veem uma luz ao fundo do túnel e questionam por que estão a treinar. Grande parte dos clubes viviam das mensalidades que os pais pagam, esse valor era destinado à formação e enriquecia material, instalações e o pagamento dos treinadores. Os nossos talentos vão desaparecer, de certeza"

Tiago Moutinho, ex-treinador dos sub-15 do Shangond Luneng

"Jovens estagnam ao treinar por treinar"

"Sem competição, o impacto para os jovens, quer a nível motivacional, quer no que se refere ao desenvolvimento da sua formação enquanto jogadores (características técnicas, táticas e físicas) é altamente prejudicial. Não permite acompanhar o crescimento inerente a um jovem jogador. O que é importante transmitir, é que, não existindo competição, os jovens acabam por estar a treinar por treinar, estagnando. A competição surge como um fator motivacional essencial no processo de formação dos jovens jogadores para continuarem a lutar e a desenvolver as suas capacidades e competências"

Luís Dias, formador na AF Setúbal e ex-coordenador da formação do Sporting

"Tirem-se os cantos, se for preciso"

"O futebol dá autonomia e integração social. Já antes do vírus, muitos jovens que não jogavam acabavam por mudar de clube ou abandonavam a prática desportiva. Que se façam competições locais, entre clubes do concelho, para minimizar o abandono de muitos entre os 13 e os 17 anos. Além das execuções técnicas, é determinante o jogo para evoluir-se a tomada de decisão. Nos Açores, não tem havido contágios. No futebol esse risco é diminuto. Não se partilhem águas e equipamentos. Apenas os cantos e os livres laterais podem gerar aglomerações. Tirem-se os cantos, se for preciso"

Rui Neto, treinador do Óquei de Barcelos

"Menos praticantes a médio prazo"

"Esta situação já levou à desistência de jovens, que não sabemos se voltarão, e muitos por pressão dos pais. Se este cenário se mantiver, a perda de jovens será devastadora e afetará mais uns clubes do que outros, porque alguns têm ambições nas seleções ou relativamente aos títulos e os que não têm, vão embora. O escalão júnior está imensamente afetado, porque depois deste caos, se calhar, não vão seguir para seniores. Se a competição tiver luz verde no início de 2021 poderá minimizar as perdas, caso contrário, os danos vão verificar-se a médio prazo com menos praticantes, com impacto negativos nos clubes e seleções"

António Natal, coordenador da formação do FC Porto

Competir é o principal estímulo de aprendizagem

"No que respeita ao futebol de formação, as consequências da pandemia atingem as crianças e jovens, que se veem privados de fazer aquilo que mais gostam, que é treinar sem restrições e, principalmente, competir. Isto é grave, na medida em que a competição é o principal estímulo de aprendizagem para o jogador de futebol. Os clubes ajudam a atenuar os efeitos nefastos da pandemia, colocando ao dispor dos jovens os seus recursos humanos e as condições de treino possíveis. Apesar deste esforço, os jovens jogadores podem deparar-se com um abrandamento do ritmo da sua evolução, o que poderá afetar o desenvolvimento do desporto em geral e do futebol em particular"

Manuel do Carmo, presidente do Sacavenense

"Nos clubes pequenos o impacto é muito forte"

"Nos clubes pequenos o impacto é muito forte; financeiramente, formação e modalidades representam 30% do orçamento mensal. Atrasa qualquer processo de formação, vai dar-se por perdido um ano e pode haver muitas desistências de atletas com qualidades e potencial, sobretudo nos que estão na transição para seniores. Os treinos têm limitações enormes, sem competição... É uma pancada forte. E para eles também, no seu crescimentos em várias vertentes. Vai prejudicar, e muito. Disse há uma semana que não queremos ultrapassar o vírus, nem as decisões e medidas da DGS ou do Governo, mas deviam olhar de outra forma para isto. Vai refletir-se nos atletas e nos clubes mais pequenos, não sei como vamos andar para o ano!"

António Ramos, presidente da AF Bragança, treinador de futebol e professor

"Poderá haver um retrocesso significativo"

"Nos jovens, tem um enorme impacto negativo, tornando-os menos ativos, o que por sua vez espoleta o aumento do sedentarismo, provoca também o desinteresse e a desistência da prática desportiva precocemente, e consequentemente decréscimo da prática de atividade física. Nos clubes, a curto/médio prazo trará uma perda acentuada de praticantes, drástica diminuição das receitas e dificuldades em manter a sua atividade regular. Em termos de desenvolvimento desportivo, poderá haver um retrocesso significativo no recrutamento e no incremento da prática desportiva, principalmente na nossa região, devido às nossas vicissitudes"