Inglaterra vence Itália e isola-se no terceiro lugar do torneio das Seis Nações

Foi o primeiro triunfo do treinador Steve Borthwick desde que substituiu Eddie Jones no comando da seleção.

A Inglaterra venceu este domingo a Itália por 31-14, na segunda jornada do torneio das Seis Nações, e somou um ponto de bónus ofensivo que a isola no terceiro lugar da classificação, à frente da França.

Foi o primeiro triunfo do treinador Steve Borthwick desde que substituiu Eddie Jones no comando da seleção da rosa, que deixa os ingleses a quatro pontos da Irlanda e da Escócia, que lideram o torneio, e com mais um do que os "bleus", derrotados no sábado em Dublin.

Os ingleses assentaram o triunfo na solidez defensiva da primeira parte e chegaram ao intervalo a vencer por 19-0, com ensaios de Jack Willis (12 minutos), Ollie Chessum (27) e Jamie George (36).

Na segunda parte, um ensaio de penalidade (49) e outro de Henry Arundell (69) mantiveram sempre os italianos a uma distância segura, apesar de os transalpinos conseguirem também dois toques de meta neste período, através de Marco Riccioni (43) e Alessandro Fusco (62).

Concluída a segunda jornada do torneio das Seis Nações, a Irlanda e a Escócia lideram com 10 pontos à frente de Inglaterra (6), França (5), Itália (1) e País de Gales (0).