Inédito: Portugal assegura medalha de equipas sub-15 em mundiais de ténis de mesa

Portugueses só haviam conquistado medalhas nas categorias seniores da modalidade em 2003, 2006 e 2019

A Seleção Nacional de ténis de mesa garantiu esta quinta-feira, na categoria de sub-15, a primeira medalha para o país em competições de equipas em campeonatos do mundo, ao apurar-se para as meias-finais, em Vila Nova de Gaia.

Bernardo Pinto, Rafael Silva e Tiago Abiodun venceram a República Checa por 3-1, nos quartos de final, assegurando à equipa comandada por Ricardo Faria a quarta presença lusa em pódios de Mundiais, a terceira em competições jovens e a primeira por equipas.

Antes, Portugal conquistou três medalhas de bronze em pares, por Marcos Freitas e Tiago Apolónia, no Chile em 2003, e Marcos Freitas e André Silva, no Egito em 2006, ambos Mundiais de juniores, enquanto Tiago Apolónia e João Monteiro obtiveram o mesmo resultado no campeonato do mundo absoluto em Budapeste, em 2019.

Portugal vai defrontar nas meias-finais a Rússia, que derrotou a Índia por 3-2, nos quartos de final.