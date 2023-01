Inauguração da Academia Filipa Cavalleri marca "reconhecimento" à antiga judoca

Evento teve a presença de algumas figuras do desporto nacional.

A Academia de Judo Filipa Cavalleri foi esta quarta-feira oficialmente inaugurada, com a presença de algumas figuras do desporto nacional e o "reconhecimento" pela carreira da judoca Filipa Cavalleri, proprietária da academia.

A cerimónia, que teve lugar no pavilhão do Janas Futebol Clube, na qual residirá a academia de judo que terá a antiga judoca olímpica Filipa Cavalleri como responsável máxima, contou com personalidades como o antigo judoca medalhado em Jogos Olímpicos, Nuno Delgado, ou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

O responsável pela pasta do Desporto no Governo português marcou presença na companhia do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, e outros responsáveis políticos, federativos e associativos.

João Paulo Correia manifestou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Filipa Cavalleri em prol do judo e do desporto no geral.

"É mais do que justa a presença do membro do Governo com a tutela da pasta do Desporto. A minha presença é, ao mesmo tempo, um reconhecimento pelo trabalho e prestação da Filipa enquanto atleta, e de todos aqueles que como a Filipa também contribuíram para a afirmação do desporto português," declarou.

Também Filipa Cavalleri se dirigiu ao público, dando conta do seu orgulho por poder liderar uma academia de formação e desenvolvimento de atletas para a modalidade que a notabilizou.

"Há quem defenda que aqui na [Academia] Filipa Cavalleri não temos a pretensão de sermos melhores ou piores que outros. Pretendemos sim ser presentes, seguir o nosso caminho e deixarmos a nossa marca," indicou.

A judoca consagrada, que participou em três edições de Jogos Olímpicos - Barcelona1992, Atlanta1996 e Sydney2000 -, mostrou-se particularmente sensibilizada por uma tão grande adesão à inauguração da sua academia.

"Consegui reunir, talvez fruto da carreira que tive e tenho no meu envolvimento no desporto e em particular no judo, todas estas pessoas. De certa maneira, foi uma inauguração oficial da academia e, por outro lado, o reconhecimento das pessoas que fizeram questão de cá estar comigo neste momento", disse.

A Academia Filipa Cavalleri abriu oficialmente a 3 de setembro, contando já com 205 atletas inscritos, com perspetiva de crescimento no futuro.