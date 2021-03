Idanha-a-Nova vai promover cavalo lusitano e dinamizar centro hípico

Executivo do município e associação de criação, representante de mais de 30 coudelarias, assinaram um protocolo

A Câmara de Idanha-a-Nova e a Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior (ACCLBI) assinaram um acordo para a promoção desta raça e dinamização de um centro hípico na vila beirã, foi esta segunda-feira anunciado.

"O objetivo é estreitar a colaboração com a Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior, no sentido da sua atividade ser desenvolvida a partir de Idanha-a-Nova, em especial do Recinto da Feira Raiana", explica, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Armindo Jacinto refere ainda que a autarquia pretende dinamizar "um centro hípico [no recinto da Feira Raiana] para que as crianças e outros interessados tenham um espaço para andar a cavalo e ter contacto com esses animais".

"As infraestruturas já existentes naquele recinto, nomeadamente o picadeiro, deverão ser reforçadas para funcionamento do centro hípico durante todo o ano", conclui.

A ACCLBI tem a sua sede em Idanha-a-Nova e representa mais de 30 coudelarias e criadores de cavalos lusitanos, um símbolo equestre de Portugal e, para muitos, o mais belo e mais nobre dos equinos.

Para esta associação, a assinatura deste protocolo é uma oportunidade para potenciar e alargar as atividades desenvolvidas em torno da promoção do Cavalo Puro-Sangue Lusitano e do concelho de Idanha-a-Nova.

"O desenvolvimento de ações de colaboração, em áreas como a educação, a formação, a atividade turística ou a organização de eventos irá contribuir para a realização dos objetivos da Associação", conclui a nota.