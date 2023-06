Ibrahimovic experimenta desporto e desafia Djokovic: "Quando estiveres preparado..."

Após ter terminado a carreira de futebolista, o antigo avançado sueco publicou uma fotografia a jogar padel, aproveitando para desafiar o líder do ranking mundial de ténis a enfrentá-lo.

Após ter terminado a carreira de futebolista no final da presente época, aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic publicou este sábado um vídeo a jogar padel, aproveitando para convidar Novak Djokovic para uma partida.

"Quando estiveres pronto...", escreveu o antigo avançado sueco, que é dono de uma equipa de padel no seu país-natal, numa "história" do Instagram, desafiando o líder mundial do ranking de ténis.