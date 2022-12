Human Rights Watch pretende a exclusão de afegãos das competições

Redação com Lusa

O pedido desta organização não-governamental (ONG), que zela pelos Direitos Humanos, coincide com a reunião do comité executivo do COI, que esta terça decorre na Suíça

A organização Human Rights Watch (HRW) pediu esta terça-feira ao Comité Olímpico Internacional (COI) que exclua os desportistas afegãos das competições internacionais, enquanto os talibãs que governam o país mantenham a proibição das mulheres praticarem desporto.

"Desde que os talibãs tomaram o Afeganistão milhares de mulheres e meninas viram ser-lhes negado o direito de praticarem desporto, de terem oportunidades de educação, estudos e de chegarem ao mais longe possível na saúde mental e física proporcionada pelo desporto", indicou a diretora das iniciativas globais da HRW, Minky Worden.

O pedido desta organização não-governamental (ONG), que zela pelos Direitos Humanos, coincide com a reunião do comité executivo do COI, que esta terça decorre na Suíça.

"O COI não deveria perder um dia mais para afastar os talibãs do movimento olímpico, retirar-lhes estatuto e parar o financiamento que o COI lhes proporciona", acrescentou Worden.

Dentro do mesmo contexto, a HRW lembra que em outubro de 1999 o COI suspendeu o comité olímpico do Afeganistão, até 2003, face à proibição também imposta pelos talibãs das mulheres praticarem desporto.

Leia também Excitações Casamento de Adriano Imperador durou 24 dias. Brasil-Suíça foi a gota de água O antigo futebolista brasileiro e Micaela Mesquita terão terminado a relação ao fim de 24 dias. Uma forte discussão após Adriano ter ido ver o Brasil-Suíça com amigos (só voltou a casa dois dias depois), terá sido a gota de água.

Esse período de proibição, interrompido quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, já após os ataques de 11 de setembro, regressou no último ano, com o regresso do regime talibã ao poder.

"Em resultado, algumas mulheres e miúdas desportistas afegãs esconderam-se, destruíram provas da sua ligação ao desporto, tal como medalhas e equipamentos. Muitas permanecem no Afeganistão, impossibilitadas de treinar e praticar desporto de forma segura", justificou a HRW.