Hughes e Oosthuizen juntam-se a Henley na liderança do US Open

O golfista norte-americano Russell Henley recebeu a companhia do canadiano Mackenzie Hughes e do sul-africano Louis Oosthuizen na liderança do US Open, todos com um total de 208 pancadas (cinco abaixo do par), após a conclusão da terceira volta.

Henley, que ocupa o 63.º lugar na hierarquia mundial e não conquista um título PGA desde o triunfo em Houston, em 2017, efetuou o seu pior registo na prova, com 71 pancadas (após 67 e 70 nos dois dias anteriores), fruto de quatro birdies (uma abaixo do par do buraco) e outros tantos bogeys (uma acima).

Hughes, 67.º da hierarquia mundial, fez substancialmente melhor, entregando no sábado (madrugada de domingo em Lisboa) um cartão com 68 golpes, em consequência de um eagle (dois abaixo do par do buraco), três "birdies" e dois "bogeys".

Oosthuizen, número 18 do mundo, que tinha terminado a primeira volta no percurso de Torrey Pines, na Califórnia, empatado no comando com Henley, juntou-se de novo ao norte-americano no topo da classificação, depois de totalizar 70 pancadas, com um "eagle", três "birdies" e quatro "bogeys".