Hovland e McIlroy lideram após terceiro dia do Open britânico de golfe

O norueguês Viktor Hovland e o norte-irlandês Rory McIlroy concluíram este sábado na liderança o terceiro dia da 150.ª edição do Open Britânico de golfe, no histórico percurso antigo do campo de St. Andrews, Fife, Escócia.

Ambos os jogadores seguem com menos 16 pancadas que o par (72), concluindo esta terceira ronda em 66 pancadas, os dois com birdies (uma pancada abaixo do par) no 18.º buraco.

McIlroy conseguiu mesmo um eagle (duas abaixo) no 10.º buraco, na véspera do último dia de The Open e uma quarta volta ao old course de St. Andrews.