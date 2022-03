Houve quem ficasse no balneário perante este novo gesto de apoio à Rússia

Aconteceu antes do jogo entre SKA Neftyanik e Dínamo Moscovo em bandy, um desporto semelhante ao hóquei no gelo.

Depois de Ivan Kuliak, ginasta russo, ter exibido um "Z" no equipamento quando subiu ao pódio na Taça do Mundo de ginástica artística, em Doha, no Catar, eis mais uma manifestação de apoio à Rússia que não passou em claro, sobretudo nas redes sociais.

Antes da partida de bandy (com semelhanças com o hóquei no gelo, mas com 11 jogadores de cada lado) entre SKA Neftyanik e Dínamo Moscovo, as equipas perfilaram-se em campo e formaram um "Z", letra utilizada pelo exército russo nos veículos militares e que significa "Pela Vitória".

Simon Jansson, jogador sueco, optou por ficar no balneário enquanto decorria o referido gesto. "Marquei uma posição", justificou.

A ofensiva militar russa na Ucrânia já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.