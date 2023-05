Hóquei em Campo: Lousada e Lisbon Casuals são os novos campeões nacionais

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Finais masculina e feminina tiveram as mesmas equipas do ano passado, mas com desfechos diferentes

O Lousada conquistou o Campeonato Nacional de hóquei em campo masculino pela 13.ª vez na sua história, depois de bater na final o Casa Pia, que na época passada festejara o terceiro título. A história repetiu-se em femininos, com o Lisbon Casuals a bater o Viso, que no ano passado fora campeão.

A final masculina realizou-se em Lousada, com a equipa local a lutar por novo cetro depois de ter afastado o Viso nas meias-finais.

O Casa Pia, que nas "meias" eliminara o Juventude, venceu o primeiro jogo, por 2-1, mas perdeu o segundo por 8-2.

Os dois rivais vão no quarto ano em que alternam o título, depois de um período de domínio dos lousadenses (oito campeonatos consecutivos). A fase regular teve sete equipas e Pedro Pinto, do Lamas, foi o melhor marcador.

Já a final feminina, epílogo de um campeonato que só teve quatro equipas, realizou-se no sintético do Jamor e o Lisbon levou a melhor nos dois jogos, batendo o Viso por 5-3 e 3-2.