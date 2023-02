Hóquei de sala: Lousada com 16.º título masculino, Lisbon Casuals festeja tri feminino

Finais de Odivelas foram para os clubes que têm dominado a variante indoor

A Associação Desportiva de Lousada, vencendo por duas vezes a sua equipa B (10-2 e 15-8), na fase final do Campeonato Nacional de Hóquei Indoor, que se realizou em Odivelas, conquistou o 16.º título de sala masculino, em 30 edições da prova.

Em femininos, o Lisbon Casuals também obteve dois triunfos seguidos, sobre o Viso (4-3 e 4-2), festejando o seu sétimo título indoor e também o tri.

As finais disputavam-se à melhor de três jogos, que não foram necessários, embora em femininos a final realizada no Pavilhão Susana Barroso fosse muito disputada. O Lisbon Casuals, com este êxito, igualou o Dramático de Cascais em títulos.