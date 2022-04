"Homossexuais no esqui? Entre os homens diria que não, eles têm que fazer o Streif..."

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno prestou declarações polémicas

A esquiadora Sofia Goggia, vencedora da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno, está a ser alvo de grandes contestação nas redes sociais, isto devido à polémica entrevista que concedeu ao jornal Corriere della Sera, este domingo.

Goggia, entre vários temas, revelou não acreditar na existência de esquiadores homossexuais, dando a entender que estes não têm a coragem necessária para percorrer provas como a Streif, na Áustria, considerada uma das pistas mais perigosas do mundo.

"Homossexuais no esqui? Entre as mulheres, algumas sim. Entre os homens eu diria que não. Eles têm que se mandar do Streif de Kitzbuhel...", considerou.

A atleta mostrou-se ainda contra a inclusão de mulheres transgénero no circuito de esqui, devido a considerar que as mudanças hormonais que atravessam apresentam-se como uma vantagem em relação às restantes concorrentes.

"Em termos de desporto, um homem que se transforma numa mulher tem características físicas, incluindo características hormonais, que lhe permitem empurrar com mais força. Não creio então que seja correto", disse.

Após a onda de indignação que se gerou nas redes sociais, Sofia Goggia pediu desculpa "a todos aqueles que se sentiram ofendidos", através de um post no Twitter, garantindo que nunca pretendeu adotar uma posição "discriminatória".