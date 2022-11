"Herói" da seleção de râguebi tinha falhado duas penalidades antes: "Foi algo louco..."

Declarações de Samuel Marques depois da qualificação de Portugal para o Mundial de râguebi.

Samuel Marques admitiu a "sensação incrível" pelo feito alcançado por Portugal - qualificação para o Mundial'2023 de râguebi -, destacando o facto de ser um "momento especial" para si, para a sua família e para o país, orgulhando-se de fazer parte deste "momento histórico".

"Foi algo louco. Não senti a pressão (de falhar as duas anteriores penalidades), estava apenas focado e consegui. É uma sensação incrível. Estamos todos de parabéns pelo trabalho feito. Foi a vitória do nosso trabalho", sublinhou.

Já o capitão Tomás Appleton elogiou a capacidade do grupo de trabalho se harmonizar nas suas diferenças, uma vez que tem atletas a jogar no estrangeiro e outros que fazem do râguebi um segundo trabalho em Portugal.

"Sabíamos das nossas diferenças... não fizemos um grupo perfeito, mas, depois de várias dificuldades e sacrifícios, mostrámos que o trabalho traz resultados. Conseguimos agarrar esta oportunidade", celebrou.

Assumiu que a forma sofrida como o êxito foi alcançado "é à portuguesa" - "se calhar, não poderia ser de outra maneira" -, salientando que o mais importante foi o "resultado final".

"Garantimos a presença no mundial e temos de estar satisfeitos. Estar em França era o melhor que podíamos pedir. Orgulhoso de fazer parte deste grupo, que se constrói com tempo e resultados.

Destacou a vontade do grupo em dar "bons espetáculos" e assumiu que Portugal tem de ganhar a "resiliência" hoje demonstrada para poder superar os últimos 20 minutos, a fase de jogo em que os "lobos" não costumam estar tão bem.

"Não jogámos o râguebi que queríamos, mas foi o necessário", concluiu.

Os portugueses e os norte-americanos disputavam a última vaga no França'2023, após ambos vencerem os primeiros encontros do torneio final de repescagem, frente aos campeões asiáticos, Hong Kong, e aos vice-campeões africanos, o Quénia.

Portugal tinha falhado o apuramento através do agregado de resultados dos Europe Championship de 2021 e 2022, mas obteve o direito a disputar a repescagem, no Dubai, após a Espanha ter sofrido uma penalização de 10 pontos por utilização irregular de um jogador.

Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.

A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.