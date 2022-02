Gustavo da Conceição anuncia recandidatura ao Comité Olímpico Angolano

Gustavo da Conceição prometeu construir uma sede e concluir as obras do pavilhão multiusos e uma escola, no Centro Olympafrica, em Luanda, cujas obras estão paralisadas há dois anos.

O presidente do Comité Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, anunciou, em Luanda, a sua recandidatura à liderança do organismo, para o quadriénio 2012/2024.

O candidato único às eleições do dia 19 deste mês apresentou como prioridade do seu programa o desenvolvimento de infraestruturas e potencialização de recursos humanos.

A realização de um seminário nacional sobre programas de solidariedade, atualização do quadro legal, e a participação em provas internacionais, bem como à procura de novas fontes de financiamento constam, igualmente, do seu plano para os próximos quatro anos.