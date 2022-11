Guilherme Ribeiro: "Ser campeão nacional não era o objetivo"

Guilherme Ribeiro, de 20 anos, só tinha estabelecido que queria ganhar uma etapa na Liga MEO deste ano, mas a conquista do Bom Petisco Peniche Pro valeu-lhe o primeiro título sénior. Por estes dias, o jovem surfista é o orgulho da Costa da Caparica, que há 24 anos não tinha um campeão nacional. Ribeiro viveu "o melhor ano de sempre" e pensa em outros patamares, mas sem pressa.

Na última vez que um surfista da Costa da Caparica se sagrou campeão nacional (João Antunes, em 1998), Guilherme Ribeiro ainda não era nascido. Mas coube-lhe quebrar esse jejum no passado domingo, em Peniche. O jovem de 20 anos conquistou a primeira etapa da carreira na Liga MEO e, consequentemente, arrecadou o título, levando a melhor sobre o cinco vezes campeão Vasco Ribeiro (14,75 pontos contra 14,40) numa batalha emocionante que começou por ser entre 11 candidatos.

"A Costa da Caparica sempre foi um sítio de onde saíram grandes surfistas. O meu pai faz parte dessa geração. Há 24 anos que ninguém da Costa ganhava, o que deu um sabor especial à vitória. Entrei na final como se fosse um tudo ou nada. Dei tudo. Eu, o meu treinador e toda a gente que estava à minha volta, queríamos aquilo. Estive calmo o heat todo e acho que isso me ajudou", recorda a O JOGO o capariquense, que começou a surfar aos três anos, por influência do pai e técnico Jorge Ribeiro.

No arranque da época, nenhum deles tinha este objetivo marcado. "Quando me sentei com o meu treinador para definir os objetivos deste ano, o de campeão nacional não era um deles. Queria ganhar uma etapa", conta "Gui", que foi segundo na Figueira, terceiro no Porto e quinto na Ribeira Grande, triunfando a fechar, no Pico da Mota.

O título, a par da conquista do Lacanau Pro, em França, referente ao circuito de qualificação (Qualifying series), faz o "regular" (surfa com o pé direito atrás na prancha) considerar este ano como "o melhor de sempre". Curiosamente, no início de 2022 não estava "a cumprir com as expectativas".

"Estive em primeiro do ranking desde o início do ano e fui extremamente consistente, mas, a nível europeu, que é onde quero estar, não me estava a correr bem, pelo menos até meio do ano. Depois fiz uma série de alterações no meu dia a dia e construí uma equipa à minha volta, que me deu esse clique", relata, desejando prosseguir na caminhada rumo ao patamar mais elevado.

"O objetivo final é chegar ao WCT [World Championship Tour], onde já estiveram o Kikas e o Tiago Pires. Tenho 20 anos. Tem sido uma carreira em crescendo, com mais coisas do que idealizava. Há muito a fazer. Já ganhei uma etapa. O objetivo é continuar esse trabalho e não definir datas. Não se trata de dizer: "Aos 25 anos quero estar no circuito mundial". Não. Vai acontecendo", afirma, com tranquilidade, dando a época como terminada. Tem agora uma viagem prevista até ao Havai, em dezembro, mas para treinar.

"Ele é uma lenda da Costa e fazemos uma boa equipa"

Surfista há 40 anos, com preferência para as ondas grandes, Jorge Ribeiro levou os filhos Guilherme e Tomás para a modalidade. "O meu pai é uma lenda na Costa. Foi ele que nos pôs a fazer as primeiras ondinhas, ainda que o meu irmão não tenha seguido a vida de surfista, decidindo ir estudar", diz "Gui", considerando "uma vantagem muito grande ter o pai como treinador". "Estou muito grato por ter sido o meu pai a acompanhar-me desde muito novo. Agora também estou a trabalhar com o Manuel Gameiro, mas os três fazemos uma equipa muito boa", acrescenta.

Kikas e Mick Fanning são os ídolos

Convivendo de perto com Frederico Morais na recente participação de Portugal nos Mundiais ISA, em Huntington Beach, na Califórnia (EUA), Guilherme Ribeiro elege Kikas como um dos seus ídolos. O outro é o australiano Mick Fanning, retirado desde 2018, com três títulos mundiais (2007, 2009 e 2013) e duas vezes vencedor do MEO Rip Curl Pro Portugal (2009 e 2014). O novo campeão nacional vai acompanhando a etapa lusa do circuito mundial como espectador, sonhando estar presente já em março de 2023. "Adorava. Vou lá desde muito novo", responde.

Curso de matemática em stand-by

Há dois anos, quando terminou o ensino secundário, Ribeiro optou por congelar a matrícula depois de entrar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica. "Entrei no curso de Matemática aplicada à gestão do risco. Sempre adorei cálculos e números. Estou extremamente contente com a decisão que tomei, de dedicar-me 100 por cento ao surf. Não me arrependo de nada", defende, sabendo, ainda assim, que precisa de... fazer contas. "Estou à procura de mais ajudas e novos apoios, porque a vida de surfista não é barata à medida que se sobe na carreira e estou a precisar. É nisso que me vou focar neste final de ano, em que já não há mais competições", antecipa.