Guilherme Ribeiro e a conquista do Eurosurf 2023: "Estávamos com uma confiança gigante"

A seleção portuguesa de surf venceu na quinta-feira o Eurosurf 2023, com Guilherme Ribeiro e Mafalda Lopes a conquistarem o ouro em surf e António Dantas e Raquel Bento a prata no longboard, numa prova que decorreu em Santa Cruz, Torres Vedras

O surfista Guilherme Ribeiro afirmou que a conquista do Eurosurf 2023, nas ondas de Santa Cruz, resultou de uma mentalidade "bem definida" de início e uma "confiança gigante" de toda a seleção portuguesa no título europeu.

"Sempre foi um objetivo em mente pela equipa, ainda por cima em casa. Eu já tinha perdido este título como júnior, também em Santa Cruz. A mentalidade estava muito bem definida, era ganhar e não havia dúvidas. Estávamos todos com uma confiança gigante", salientou o atual campeão nacional de surf, em declarações à Agência Lusa.

"São duas vitórias num Campeonato da Europa, ou seja, são dois campeões europeus de surf. A seguir a isto, só o Campeonato do Mundo. São títulos importantíssimos para Portugal. Acredito que também para a Mafalda significa imenso. Estamos a competir contra os melhores da Europa, é sinal de que somos os melhores da Europa", afirmou.

Admitindo ser "uma sensação muito boa" vencer não apenas o título de campeão europeu individual, mas também o título coletivo, Guilherme Ribeiro apontou agora os objetivos para o panorama internacional, tendo o desejo de chegar ao circuito mundial.

"Sagrei-me campeão nacional no ano passado, foi um objetivo o qual eu estou muito contente por ter alcançado, mas sempre quis mais. Quero mais do que este título e o objetivo principal é chegar ao WCT [circuito mundial de surf]. Este foi mais um passo e uma conquista na minha carreira, mas os grandes objetivos estão no WCT", expressou.

Na final de surf feminino, Mafalda Lopes impôs-se a três espanholas, e, logo a seguir, foi a vez de Guilherme Ribeiro mostrar porque é o campeão nacional, batendo o irlandês Geaorid McDaid, o espanhol Luiz Diaz e o neerlandês Beyrick de Vries para arrecadar o ouro e, assim, selar o título europeu para Portugal.

Antes, foi Raquel Bento a conquistar a medalha de prata na competição feminina de longboard, e António Dantas a imitá-la no longboard masculino. O ouro em ambas as finais foi para os ingleses Emily Curry e Ben Skinner, respetivamente.

A jogar em casa, a seleção nacional foi representada no surf por Guilherme Ribeiro (Associação de Surf da Costa de Caparica), Guilherme Fonseca (Peniche Surfing Clube), Afonso Antunes (Ericeira Surf Clube), Erica Máximo (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos), Gabriela Dinis (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos) e Mafalda Lopes (Associação de Surf da Costa de Caparica), enquanto António Dantas (Surfing Clube de Portugal) e Raquel Bento (NOCAS) foram os atletas em prova no longboard.