Guarda-redes de hóquei no gelo recusou vestir camisola de apoio à causa LGBT

James Reimer, guarda-redes dos San Jose Sharks, recusou participar nas festividades da equipa em torno da comunidade LGBT, justificando a decisão com motivos religiosos.

James Reimer, guarda-redes dos San Jose Sharks, que competem na Liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL), causou muita polémica após se ter recusado a vestir uma camisola de apoio à causa LGBT durante o aquecimento do último jogo frente ao New York Islanders, que perderam por 1-4.

A camisola, adornada com cores arco-íris e uma insígnia em que se pôde ler: "Love Wins [O amor vence]", fez parte de uma iniciativa da NHL em apoio à comunidade LGB, sendo que esta é a segunda vez que um jogador se recusa a integrar a mesma, depois de Ivan Provorov, defesa dos Philadelphia Flyers, em janeiro.

Reimer, por via de comunicado, aproveitou para justificar a decisão com motivos religiosos, garantindo ainda assim que todas as pessoas devem ser acolhidas pela NHL.

"Durante os 13 anos da minha carreira na NHL, fui cristão, não só no título como na forma em que escolho viver o meu dia-a-dia. Tenho uma fé pessoal em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e, em resposta, ele pede-me que ame todos e que o siga. Não tenho ódio no meu coração por ninguém e sempre me esforcei por tratar todos com quem me encontro com respeito e amabilidade. Neste caso específico, eu escolhi não apoiar algo que vai contra as minhas convicções pessoais, que são baseadas na Bíblia, a máxima autoridade na minha vida. Acredito firmemente que cada pessoa tem valor e a comunidade LGBTQIA+, como todas as demais, deve ser bem-vinda em todos os aspetos do jogo de hóquei", pode ler-se.

A disputar a sua segunda temporada nos Sharks e com o contrato a expirar no final da temporada, Reimer admitiu que a decisão poderá influenciar a sua permanência na equipa.

"Eu estaria a mentir se dissesse que isso não é algo que me cruzou na mente. Estou seguro que há pessoas na equipa técnica ou na direção que não vão ver isto com bons olhos. Ao mesmo tempo, espero que exista uma mão cheia de pessoas que me respeitem por defender as minhas crenças e uma grande parte daquilo que sou", referiu o guardião.

Veja a camisola em questão: