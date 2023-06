Grand Slam do Cazaquistão: Joana Crisótomo cai na estreia

A judoca portuguesa Joana Crisóstomo foi este sábado eliminada na estreia em -70 kg no Grand Slam do Cazaquistão, em Astana, ao perder com a australiana Aoife Coughlan.

A portuguesa, de 21 anos e 82.ª do ranking mundial, não conseguiu surpreender a australiana, 12.º judoca mundial da categoria.

Na véspera, a vice-campeã europeia Catarina Costa tinha sido a melhor na estreia de Portugal, ao ser sétima em -48 kg, num dia em que grande parte dos portugueses caiu no primeiro combate, como foi o caso de Telma Monteiro (-57 kg).

No domingo, Portugal estará representado por Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Numa competição a pontuar apenas a 50% no apuramento olímpico, tendo em conta que será o Grand Slam de Ulan Bator, no próximo fim de semana, a arrancar a qualificação com a totalidade dos pontos, são ainda muitos os ausentes da primeira linha do judo mundial.

Na Mongólia, no Grand Slam a disputar entre 23 e 25 de junho, a seleção lusa tem para já 12 inscritos, numa lista em que se destaca Jorge Fonseca (-100 kg), que deverá regressar à competição após se ter lesionado em fevereiro, mas que não terá Bárbara Timo (-63 kg), judoca que deverá voltar no Masters, em agosto.