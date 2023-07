Governo fala de Diogo Ribeiro como "grande exemplo para mais jovens"

Redação com Lusa

Diogo Ribeiro, de 18 anos, conquistou esta segunda a prata nos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo, que decorre em Fukuoka, no Japão, dando a primeira medalha a Portugal em Mundiais.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) felicitou, esta segunda-feira, Diogo Ribeiro pela conquista da prata nos Mundiais de natação, e considerou-o um exemplo para as gerações mais jovens, por conciliar a competição com os estudos.

"O Diogo é aluno-atleta das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na escola. Um grande nadador, com bom aproveitamento escolar. Grande exemplo para as gerações mais jovens", escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.

Na publicação, o governante classifica a medalha de prata conseguida por Diogo Ribeiro, nos 50 metros mariposa, como "um feito histórico para a natação portuguesa", que nunca tinha conseguido lugares de pódio em Mundiais.

O nadador do Benfica, recordista mundial júnior da distância, nadou a final em 22,80 segundos, novo recorde nacional, terminando apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e imediatamente à frente do francês Maxime Grousset (22,82).

Diogo Ribeiro, que se estreia em Mundiais sénior, deu a primeira medalha a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid'1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth'1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.