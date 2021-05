Governo anuncia investimento em insfraestruturas desportivas

Através do Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas, o Governo divulgou uma lista de espaços que vão ser intervencionados e anunciou ainda a abertura das candidaturas ao PRID2021+ arrancam esta segunda-feira

O Governo divulgou a renovação de 94 infraestruturas desportivas, que podem ser consultadas no site do do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).



"Mais 94 infraestruturas desportivas vão ser renovadas. A lista dos espaços, que vão agora ser reabilitados no âmbito da edição de 2021 do Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID), acaba de ser publicada no site do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)", informa comunicado oficial, no qual se lê ainda: "Com um montante de mais de dois milhões de euros, que têm de ser majorados com investimento local, serão reabilitadas infraestruturas de norte a sul do país: 24 na região norte, 27 na região centro, 25 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e 8 no Algarve".

"No âmbito da aprovação em Conselho de Ministros do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, o IPDJ dotou a edição extra de 2021 do Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID) com mais três milhões de euros. As candidaturas ao denominado PRID2021+ abrem esta segunda-feira, dia 3 de maio (de 3 a 14 de maio). O PRID foi lançado em 2017 pelo Governo, dada a inexistência de planos/fontes de financiamento destinadas à requalificação de infraestruturas desportivas, bem como a inexistência de fundos comunitários aos quais clubes e associações se possam candidatar, no atual quadro financeiro de apoio", refere o documento, terminando: "As cinco edições do PRID envolvem a reabilitação de cerca de 450 infraestruturas desportivas, num investimento global de mais de 25 milhões de euros, financiando o Governo, através do IPDJ, cerca de nove milhões de euros".