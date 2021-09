Gouveia cumpre o Par, Bessa e Lencart comprometem no Challenge da Alemanha

Em situação mais complicada está Pedro Lencart, que se tornou profissional este verão

Os golfistas portugueses Tomás Gouveia, Tomás Bessa e Pedro Lencart arrancaram hoje com exibições bem distintas no Challenge da Alemanha, que está a decorrer no percurso Par 71 do Wittelsbacher Golfclub, no Neuburgo do Danúbio.

O irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, bicampeão do Challenge Tour esta temporada, completou a volta inaugural no Par do campo, depois de registar quatro "birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 7 e 9, dois "bogeys" (uma acima) no 2 e 18 e um "duplo bogey" (duas acima) no 17.

Enquanto Tomás Gouveia, de 27 anos, que já assegurou virtualmente o acesso ao Challenge Tour na próxima época, por via dos bons resultados no Pro Golf Tour, integra o 36.º lugar da classificação, Tomás Bessa encerrou a primeira ronda no 114.º posto, com 75 pancadas, quatro acima do Par.

Em situação mais complicada está Pedro Lencart, que se tornou profissional este verão e está a dar os primeiros passos na segunda divisão do golfe europeu, após entregar um cartão com 77 "shots" (+6) e ficar a cinco pancadas do "cut" provisório (+1).