Gonçalo Noites, prata no muay thai: "Lutei com o campeão do mundo, fiquei com alguns pontos na canela"

Jogos Europeus: Gonçalo Noites "não estava" nas melhores condições na final de -71 kg de muay thai

O lutador Gonçalo Noites manifestou-se hoje resignado com a medalha de prata na prova de -71 kg de muaythai dos Jogos Europeus, reconhecendo que chegou ao combate decisivo aquém das condições ideais.

"Ontem lutei com o campeão do mundo, um combate duríssimo, fiquei com alguns pontos na canela. Tudo isso contribuiu para que hoje não estivesse no meu melhor. Mesmo assim, dei o máximo de mim, mas a vitoria sorriu ao meu adversário", contou.

Frente ao ucraniano Oleksandr Yefimenko, em Myslenice, o português de 22 anos perdeu por 30-27, sinal de que foi menos pontuado nos três rounds.

"Comecei o primeiro round a perder, senti o ucraniano mais fresco, com mais energia, mais força. Claro que isso tudo contribuiu. Pode ter tido combates um pouco mais fáceis e chegou à final em melhor estado do que eu. Apesar de tudo, dou-lhe os parabéns. Esteve melhor e mereceu a vitória. Resta-me descansar e treinar para voltar mais forte", disse.

Gonçalo Noites diz que "quem vem a um campeonato destes quer sempre o ouro", contudo, e dadas as circunstâncias, diz sentir-se "muito bem" com o que conquistou na Polónia.

Igualmente "orgulhoso" por ser o pioneiro a conquistar uma medalha no muay thai para Portugal em Jogos Europeus, bem como por ser o protagonista do que julga ter sido o primeiro combate a ser transmitido em direito na televisão para o país.

"Não tenho noção do impacto que isto está a ter, mas é um orgulho muito grande saber que o meu trabalho está a ser divulgado e que as pessoas possam ver que no muay thai também trazemos medalhas para Portugal", concluiu.

Portugal soma até agora 10 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, quatro pratas e três bronzes.

Garantidas estão ainda medalhas nas finais de muay thai e ténis de mesa para Matilde Rodrigues e Marcos Freitas, respetivamente, bem como pelo menos o bronze assegurado para Miguel Frazão, com a meia-final na espada (esgrima).