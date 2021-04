Golfistas portugueses ficam pelo caminho no Tenerife Open

Ricardo Santos, Filipe Lima e Pedro Figueiredo falharam apuramento para as duas últimas voltas.

Ricardo Santos, Filipe Lima e Pedro Figueiredo, os três golfistas portugueses que militam no European Tour, falharam o apuramento para as últimas duas voltas do Tenerife Open, no traçado do Golf Costa Adeje (Par 71).

O profissional algarvio, Santos, juntou aos 70 "shots" iniciais (-1) um segundo cartão com 69 pancadas (-2), graças a "birdie" (uma abaixo) no buraco 6 e 18, "eagle" (duas abaixo) no 11 e "bogey" nos buracos 5 e 9.

Com um total de 139 pancadas, três abaixo do Par, o golfista natural de Faro ficou no 78.º lugar do "leaderboard", empatado, falhando pela margem mínima o "cut", que ficou fixado nos 138 "shots, quatro abaixo, e apurou 77 jogadores para o fim de semana.

"Joguei bem, mas voltei a não ser eficaz nos "greens"", explicou Ricardo Santos, de 38 anos, em declarações à Lusa, depois de falhar o segundo "cut" da temporada no European Tour.

Tal como o algarvio, Filipe Lima também não conseguiu garantir a permanência em prova. O profissional português, residente em França, igualou hoje as 71 pancadas da primeira ronda e, com um agregado de 142 "shots" (Par do campo), despediu-se do Tenerife Open, na 107.ª posição, empatado.

Pedro Figueiredo, por sua vez, contabilizou 144 pancadas (+2) e integrou o grupo de jogadores que partilharam o 121.º posto do "leaderboard", comandado pelo alemão Nicolai Von Dellingshausen, com 126 "shots" (-16) e uma vantagem de três pancadas sobre o segundo classificado, o espanhol Pep Angles.