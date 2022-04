Golfistas portugueses falham o cut no Limpopo Championship

Os portugueses Stephen Ferreira, Tomás Melo Gouveia e Pedro Figueiredo falharam, esta sexta-feira, o cut no Limpopo Championship em golfe, prova do Challenge Tour que decorre na África do Sul.

Depois de uma primeira volta com 68 pancadas (quatro abaixo do par), Stephen Ferreira piorou o registo e entregou um cartão com 73 pancadas (uma acima), devido a quatro "birdies" (uma abaixo), três "bogeys" (uma acima) e um "double bogey" (duas acima), conseguindo 141 "shots" no total das duas voltas.

O golfista luso ficou no grupo dos 81.º classificados e falhou o "cut", que ficou estabelecido nas 139 pancadas, sendo eliminado da prova, tal com os restantes lusos.

Tomás Melo Gouveia, que na quinta-feira terminou com 74 "shots", melhorou o registo no dia de hoje e conseguiu 72 pancadas (par do campo), com quatro "birdies" e quatro "bogeys", terminado no grupo dos 157.º classificados, com um total de 146.

Quanto a Pedro Figueiredo também melhorou, depois de 75 pancadas na primeira volta, e terminou o dia com 72 "shots", para um total de 147, o que o colocou no grupo dos 166.º da tabela.

A prova, que é disputada em dois campos, o Euphoria Golf Club e o Koro Creek Golf Club, é liderada pelo dinamarquês Oliver Hundeboll, com 130 pancadas, com o alemão Nick Bachem em segundo, com 131, e o sul-africano Brice Easton em terceiro, com 133.