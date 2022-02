Golfistas portugueses falham o cut na África do Sul

Dimension Data Pro-Am, primeiro torneio da época do Challenge Tour, que está a ser disputado no Fancourt Golf Estate, África do Sul.

Os golfistas portugueses Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo falharam o cut do Dimension Data Pro-Am, primeiro torneio da época do Challenge Tour, que está a ser disputado no Fancourt Golf Estate, África do Sul.

Stephen Ferreira, nascido no Zimbabué, voltou a subir de nível e entregou um terceiro cartão, primeiro no torneio, com um resultado abaixo do Par, mas ficou a duas pancadas do cut, estabelecido aos 54 buracos e fixado nas quatro pancadas abaixo do Par.

Depois das 73 pancadas a abrir a sua exibição no Montagu (Par 72), Ferreira igualou na segunda ronda o Par 72 do Outeniqua e hoje no Links fez três abaixo do Par 73 para um agregado de 215 "shots", duas abaixo.

Enquanto o descendente de portugueses terminou, empatado, no 86.º lugar do leaderboard, Pedro Figueiredo despediu-se na 159.º posição com um total de 231 pancadas (74+77+80).

O alemão Alexander Knappe, por sua vez, conseguiu ascender da segunda posição à liderança do Dimension Data Pro-Am, ao contabilizar 198 pancadas (65+67+66), 19 abaixo do Par e a vantagem mínima sobre o sul-africano Dean Burmester e o neozelandês Daniel Hillier, segundos classificados.