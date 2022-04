Golfistas portugueses falham o cut em Tarragona

Com um cut colocado em uma pancada abaixo do Par do campo (70), Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos terminaram a prova com três pancadas acima, ambos com 143, enquanto Pedro Figueiredo acabou com oito acima (148)

Os três jogadores portugueses falharam hoje o cut do ISPS Handa Championship, prova do circuito europeu de golfe, que decorre em Tarragona, Espanha, após cumprirem a segunda volta.

Com um cut colocado em uma pancada abaixo do Par do campo (70), Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos terminaram a prova com três pancadas acima, ambos com 143, enquanto Pedro Figueiredo acabou com oito acima (148).

Apesar de ter praticamente repetido a prestação do dia anterior, com uma volta bastante regular, Ricardo Santos completou o percurso com dois 'bogeys' (uma pancada acima), enquanto Melo Gouveia foi mais irregular, efetuando quatro 'birdies (uma abaixo), dois 'bogeys', um duplo-'bogey' e um triplo-'bogey'.

Pior esteve Pedro Figueiredo, que repetiu a prestação da primeira volta, concluindo ambas com 74 pancadas. Hoje efetuou três 'birdies', cinco 'bogeys' e um duplo-'bogey'.

Com a volta ainda por terminar, devido à chuva ter atrasado o programa do torneio, o escocês Scott Jamieson lidera provisoriamente com 10 pancadas abaixo do Par, quando ainda lhe faltam cinco buracos, sendo perseguido pelo finlandês Tapio Pulkkanen, que já completou a segunda volta e tem nova pancadas abaixo.