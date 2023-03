Golfistas portugueses falham o cut do 50.º Jonsson Workwear Open

Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira marcaram presença na prova do World Tour.

Os portugueses Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira falharam o cut do torneio de golfe Jonsson Workwear Open, prova do World Tour que decorre em Joanesburgo, na África do Sul.

Depois de na quinta-feira ter terminado a primeira volta integrado no grupo dos 50 primeiros, Pedro Figueiredo caiu hoje para o grupo dos 79 primeiros, ao efetuar 71 pancadas, uma abaixo do par do campo e mais duas do que na véspera, resultado que o deixou com um agregado de menos quatro, a apenas uma de passar o cut e dessa forma de garantir a manutenção em prova.

Por seu turno, Stephen Ferreira, que na quinta-feira já se encontrava no 96.º posto, com 71 pancadas, hoje fez o par do campo (72), acabando a prova no grupo dos 118 classificados, bastante longe do 'cut'.

O alemão Nick Bachen lidera o torneio, com um total de 131 pancadas (13 abaixo), sendo seguido pelo francês Romain Langasque e pelo finlandês Sami Välimäki, ambos a uma pancada.