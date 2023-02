Golfistas portugueses começam mal o Hero Indian Open

A prova, que decorre até domingo, no DLF G&CC, em Nova Deli, é comandada de forma isolada pelo alemão Yannick Paul.

Os portugueses Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos e Pedro Figueiredo começaram esta quinta-feira mal o Hero Indian Open de golfe, a decorrer em Nova Deli e pontuável para o DP World Tour.

O mais bem classificado, ao fim do primeiro dia, é Ricardo Melo Gouveia, no grupo dos 83.ºs, com 77 pancadas, cinco acima do par do campo. No cartão entregado estavam sete bogeys (uma acima do par do buraco) e um triplo bogey, e cinco birdies (uma abaixo).

Ricardo Santos segue em 96.º, com seis pancadas acima do par, resultante de três bogeys, dois duplos bogeys e apenas um birdie.

Pior está Pedro Figueiredo, que se encontra no grupo dos 109.ºs, com nove pancadas acima. Hoje, fez cinco bogeys, um duplo bogey e um triplo bogey, para somente um birdie.

A prova, que decorre até domingo, no DLF G&CC, em Nova Deli, é comandada de forma isolada pelo alemão Yannick Paul, com sete pancadas abaixo do par, menos uma que o indiano Honey Baisoa.