Golfistas portugueses com uma estreia discreta no challenge de George

Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira presentes na competição.

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira estrearam-se esta quinta-feira no Dimension Data Pro-Am, disputado no Fancourt Golf Estate, em George, na África do Sul, com uma exibição discreta, no primeiro torneio da época do Challenge Tour.

Stephen Ferreira, descendente de portugueses, nascido no Zimbabué, jogou no traçado Montagu e completou a primeira volta com 73 pancadas, uma acima do Par, após registar cinco birdies (uma abaixo), nos buracos 3, 4, 11, 12 e 16, quatro bogeys (uma acima), no 2, 9, 13 e 17, e um duplo-bogey (duas acima), no 8, figurando na 120.ª posição do leaderboard.

Pedro Figueiredo, que fechou o buraco 14 do Montagu com três abaixo do Par, graças a um bogey, no 3, e quatro birdies, no 4, 6, 9 e 11, não conseguiu evitar uma reta final pouco feliz e, com um duplo-bogey, no 15, um bogey, no 17, e novo duplo-bogey, no 18, terminou no 131.º lugar, com 74 pancadas, duas acima.

O neozelandês Daniel Hillier, por sua vez, iniciou a sua participação no The Links (Par 73) e, sem cometer qualquer falha e somar nove birdies, assumiu o comando do Dimension Data Pro-Am, juntamente com o francês Adrien Saddier, mas este com 63 "shots" no percurso Outeniqua (Par 72).